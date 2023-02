Cos’è un power bank? È il partner perfetto per ogni tipo di situazione, dalle vacanze ai più banali viaggi sui mezzi pubblici, e consente al tuo smartphone (o tablet) di trovare nuova energia anche quando nei paraggi non ci sono prese. Ti assicuro che può rivelarsi davvero necessario in determinate circostanze, ed è per questo motivo che ti consiglio di acquistarne uno.

Quello di Charmast ha una capacità di 10.000mAh, è compatto, è munito di una spina (per una ricarica diretta nella presa di corrente), può ricaricare più dispositivi in contemporanea, ma – soprattutto – è attualmente scontato del 35%. Per concludere l’affare devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Mi raccomando, è un passaggio assolutamente necessario.

Il power bank di Charmast ha tutto quello che ti serve, anche una spina, pensa un po’. Così lo puoi ricaricare senza dover utilizzare ingombranti cavi. È munito di due porte USB-A con supporto al Super Fast Charge da 22,5W e di una USB-C PD per la ricarica rapida a 20W.

L’accessorio ha un design semplice e gradevole. Si presenta come una mattoncino nero, senza troppi fronzoli e LED colorati che agli occhi di tanti utenti possono sembrare inappropriati e che alla lunga potrebbero anche dare fastidio.

Look a parte, l’accessorio assicura il massimo della sicurezza. Protegge infatti il tuo dispositivo (che sia una smartphone, un tablet, una fotocamera o una console portatile) da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. E poi si spegna automaticamente quando il device è completamente carico.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di raggiungere la pagina del checkout. Solo così otterrai uno sconto del 35% immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.