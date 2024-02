Potenzia la tua rete WiFi con il ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

Xiaomi è un’azienda molto versatile e con una filosofia che punta ad offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il ripetitore WiFi proprio di casa Xiaomi viene scontato del 20% per un prezzo totale di 23,99€.

20% di sconto sul ripetitore WiFi Xiaomi su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 funziona su entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz con una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo significa che potrai finalmente dire addio alle zone morte e goderti una connessione Wi-Fi stabile e veloce in ogni angolo della tua casa. L’ingresso Fast Ethernet ti permette di collegare un dispositivo cablato come la TV, console di gioco, lettore di streaming alla rete, garantendo una connessione più stabile e veloce rispetto al Wi-Fi.

Questo extender è dotato di un indicatore di segnale intelligente che ti aiuta a trovare la posizione migliore per installarlo. L’indicatore ti mostrerà la forza del segnale Wi-Fi in tempo reale, così potrai posizionarlo nel punto in cui la ricezione è più forte per ottenere le migliori prestazioni.

L’installazione del ripetitore è semplice e veloce. Basta collegarlo a una presa di corrente e seguire le istruzioni intuitive per configurarlo in pochi minuti. Il Mi WiFi Range Extender AC1200 è compatibile con la maggior parte dei router sul mercato.

Supporta, inoltre, i protocolli di sicurezza WPA2-PSK e WPA-PSK per proteggere la tua rete Wi-Fi da accessi non autorizzati. Il Mi WiFi Range Extender AC1200 ha anche un design elegante e compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene messo in vendita a 23,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.