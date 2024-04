Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZO SHOCK

Il ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 rappresenta una soluzione efficiente per migliorare la copertura della rete WiFi, funzionando sia sulla frequenza di 2.4 GHz che sulla frequenza di 5 GHz. Con una velocità combinata fino a 1200 Mbps, questo dispositivo elimina le zone non coperte dalla rete WiFi, assicurando una connettività affidabile e veloce in tutta la casa.

Dotato di un ingresso Ethernet Veloce, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming alla rete, garantendo una connessione più stabile e affidabile. Questa caratteristica offre flessibilità nell’espandere la connettività della rete domestica e garantire prestazioni ottimali anche per dispositivi che richiedono una connessione cablata.

L’indicatore di segnale intelligente è un altro punto di forza di questo ripetitore WiFi, poiché consente agli utenti di individuare il posto migliore per posizionarlo e massimizzare la copertura della rete. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendo agli utenti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della loro rete WiFi.

Con un design compatto e funzionale, il ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 offre una soluzione semplice ed efficace per migliorare la copertura della rete WiFi in casa, assicurando una connettività affidabile e veloce per tutti i dispositivi collegati.