Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore TP-Link ad un PREZZACCIO

Avere a disposizione un ripetitore WiFi è molto utile e importante per quegli ambienti, domestici e d’ufficio, in cui la copertura risulta essere abbastanza debole e oggi, su Amazon, il ripetitore TP-Link viene scontato del 22% per un costo totale e finale di 34,99€.

Il ripetitore WiFi TP-Link offre un’efficace estensione del segnale WiFi con un semplice tocco. Grazie alla tecnologia WiFi dual-band, garantisce una connessione più veloce e stabile, con una velocità di 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. Questo assicura una copertura ottimale e prestazioni eccellenti in ogni angolo della tua abitazione o del tuo ambiente lavorativo.

Il ripetitore è dotato di un pratico indicatore della potenza del segnale, che aiuta a individuare il posizionamento ottimale per massimizzare la copertura WiFi e garantire una connessione stabile in tutte le aree della casa.

La configurazione è estremamente semplice grazie al tasto WPS, che consente una rapida e intuitiva configurazione con un solo tocco. Inoltre, puoi controllare facilmente il ripetitore tramite l’app Tether o l’interfaccia web, per gestire le impostazioni e monitorare le prestazioni in modo pratico e intuitivo.

Il ripetitore WiFi TP-Link supporta anche la modalità AP integrata. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac e una velocità di trasferimento dati fino a 1167 Megabit al secondo, il ripetitore offre prestazioni affidabili e di alta qualità. Marchiato TP-Link, questo ripetitore WiFi è dotato di caratteristiche speciali come la doppia banda, che assicura una connessione ottimale per una varietà di dispositivi e utilizzi.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi TP-Link viene scontato del 22% per un costo finale d’acquisto di 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.