Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore TP-Link ad un COSTO REGALATO

Un ripetitore WiFi è un dispositivo che estende la copertura della rete wireless esistente, migliorando la portata del segnale in aree dove la connessione è debole o assente e oggi, su Amazon, il ripetitore WiFi TP-Link viene scontato del 22% per un costo finale di 34,99€.

WiFi potenziato con il ripetitore TP-Link: copertura per tutta la casa

Il Ripetitore WiFi TP-Link è un dispositivo progettato per eliminare i punti morti nella copertura della rete wireless, offrendo un’estensione del segnale con un solo tocco. Con il WiFi dual-band, questo ripetitore offre una connessione più veloce e stabile, con velocità di 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz.

Uno dei vantaggi principali di questo ripetitore è il pratico indicatore della potenza del segnale, che aiuta a trovare il posizionamento ottimale per massimizzare la copertura WiFi. La configurazione è semplice e veloce grazie al tasto WPS, che consente di collegare il ripetitore al router con un solo pulsante. Inoltre, il controllo del dispositivo è facilitato tramite l’app Tether o l’interfaccia web.

Il Ripetitore WiFi TP-Link include anche una modalità AP integrata (Access Point), che permette di estendere la rete cablata esistente, trasformandola in una rete wireless. Questa funzionalità è particolarmente utile in ambienti dove è disponibile una connessione cablata ma si desidera avere anche una copertura WiFi.

Grazie a queste caratteristiche, il Ripetitore WiFi TP-Link non solo migliora la portata del segnale wireless, ma assicura anche una connessione affidabile e di alta qualità in tutta la casa o l’ufficio. È la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di un’estensione della rete WiFi senza complicazioni.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto molto interessante e allettante del 22% per un costo totale e finale d’acquisto di 34,99€.

