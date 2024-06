Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore AVM Fritz! IN MAXI OFFERTA

Un ripetitore WiFi è un dispositivo progettato per estendere la copertura della rete WiFi in una determinata area e oggi su Amazon viene messo in sconto del 32% il ripetitore AVM Fritz! per un costo totale di 64,99€.

Copertura WiFi completa con questo ripetitore AVM Fritz!

Il Ripetitore WiFi AVM Fritz! offre una connettività ultraveloce grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 che permea l’intera rete domestica. Con una selezione automatica intelligente della banda, offre una banda a 5 GHz con una velocità fino a 2.400 Mbps e una banda a 2,4 GHz con una velocità massima di 600 Mbps. Il Ripetitore WiFi AVM Fritz! supporta canali da 160 MHz, permettendo velocità di connessione fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX). Inoltre, dispone di una porta LAN Gigabit che consente la creazione di un ponte LAN o il collegamento a dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi. Grazie alla funzionalità Wi-Fi Mesh, più punti di accesso Wi-Fi possono essere uniti in un’unica rete intelligente, assicurando prestazioni ottimali in tutta la casa. L’installazione è semplice e sicura grazie al pulsante WPS, mentre la compatibilità con tutti i router wireless sul mercato assicura una facile integrazione nell’attuale infrastruttura di rete domestica. Nella confezione, oltre al Ripetitore WiFi AVM Fritz! 1200 AX, è incluso un manuale di installazione per guidare gli utenti attraverso il processo di configurazione. I requisiti di sistema sono minimi: è sufficiente avere un router wireless o un access point per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questo dispositivo. Acquista il ripetitore WiFi AVM Fritz! al 32% di sconto su Amazon Su Amazon, oggi, è disponibile un’offerta con sconto del 32% sul ripetitore WiFi AVM Fritz! per il prezzo finale di 64,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.