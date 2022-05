Potente Ripetitore WiFi 300Mbps, connessione perfetta a soli 29€

Basta una presa di corrente per portare il WiFi ovunque ti serva, e con una velocità e stabilità mai viste prima, grazie al Ripetitore WiFi 300Mbps di Fonowt. Si tratta di una Amplificatore WiFi di Segnale 2.4GHz che include WPS, Modalità Ripetitore/AP/Router, e porta Ethernet. E oggi è scontata a soli 29,99€ incluse spedizioni.

Addio ai buchi nella copertura del WiFi a casa, in ufficio o in negozio. Questo Ripetitore WiFi fino a 300Mbps per reti a 2.4GHz, estende la rete wireless esistente. Permette di creare un ambiente di rete stabile ad alta velocità per il trasferimento di file digitali di grandi dimensioni, video e giochi online.

Dotato di 2 antenne ad alto guadagno, garantisce una copertura completa di 360° per espandere il WiFi dove ti serve, e lavorare in tutta tranquillità. Include 3 modalità operative: Modalità ripetitore/AP/Router. La porta Ethernet viene utilizzata per la connessione cablata tra il router e il l’extender.

L’installazione e la prima connessione è super facile: basta premere il pulsante WPS sul ripetitore WiFi e sul router, e l’extender verrà configurato in pochi secondi; in alternativa, c’è la piattaforma di configurazione via browser compatibile anche con Mac, iPhone, iPad, Android e PC.

Compatibilità Universale: Questo extender funziona con qualsiasi dispositivo con standard 802.11ac/n/g/b/a, come Linkem, Fastweb, etc. Può anche essere collegato a molti dispositivi, come laptop, smartphone, altoparlanti, telecamere IP, tablet, ecc.