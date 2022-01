Termostato Intelligente Tado°, uno dei migliori del mercato in super sconto

Uno dei migliori termostati smart in circolazione, il Tado°, è ad un prezzo irrinunciabile. Solo 99€ invece di 219€.

È semplicemente uno dei migliori termostati del mercato, con un’app chiara e affidabile, e un ecosistema davvero molto robusto. Permette di risparmiare tantissimo sulla bolletta del gas; funziona con tutti gli assistenti vocali, si interfaccia con IFTTT, ed è semplicissimo da installare. E come se non bastasse, ha un super sconto del 55% e solo per oggi te lo porti a casa a 99,99€ invece di 219€.

Acquista Termostato Intelligente Tado° a 99,99€ invece di 219€

Con quello che è arrivato a costare il gas quest’anno, non ha senso continuare a spendere soldi per riscaldare in modo inefficiente la propria casa. Coi termostati tradizionali, infatti, casa viene riscaldata sempre agli stessi orari, anche se non c’è nessuno dentro o se sei fuori in vacanza; e magari, per risparmiare sulla bolletta, ti copri col plaid quando hai freddo.

Con un termostato smart come tadoº, tutto ciò diventa un ricordo del passato: ti scalderai meglio, solo quando serve, e in più risparmierai.

Gestisci il riscaldamento ovunque tu sia con l’app tado, riduci gli sprechi energetici e risparmia con le funzioni intelligenti offerte da tado

Se nessuno è in casa o se viene rilevata una finestra aperta, l’app tado ti ricorda di spegnere il riscaldamento tramite una notifica push

Programmazione Intelligente per una temperatura perfetta in ogni singola stanza, in qualsiasi momento; riscalda solo se qualcuno è in casa; può essere abilitata o meno con un clic via app

Compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento tra cui le caldaie a gas, a gasolio, a condensazione, impianti OpenTherm e riscaldamento a pavimento idronico; sostituisce il termostato ambiente cablato esistente

Benessere Ambientale: Ottieni informazioni sulla qualità dell’aria interna e se, per esempio, l’aria è troppo umida e si può creare muffa

Ulteriori caratteristiche: Integrazione Dati Meteo, Statistiche Dettagliate, Report Risparmio Energetico, controllo multi-stanza (necessario Termostato Intelligente aggiuntivo), funzione riscaldamento rapido, funzione antigelo