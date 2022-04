Telecomando universale: si collega in automatico e costa 8€

Un telecomando universale che non fa sintonizzato: funziona all’istante con tutti i televisori ed ha i tasti SMART.

Smettila di dare le botte al telecomando del televisore, ti sento fin da qui urlare contro a quel piccolo aggeggio affinché funzioni. Fattene una ragione: ormai ha fatto quello che doveva fare, non sono le pile scariche, non funziona più.

Permettigli di andare nel retro di un cassetto con una spesa minima, su Amazon ti bastano appena 8€ per acquistare questo modello universale che funziona dal primo secondo e ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account quindi non aspettare neanche un secondo in più.

Telecomando universale: il tuo nuovo salvavita che si collega da solo

Ti basta rimuoverlo dalla confezione e inserire al suo interno due semplicissime batterie per farlo entrare in funzione. Funziona con qualunque televisore tu abbia in casa perché è compatibile con tutti i modelli prodotti a partire dal 2000, ma se hai dubbi visita il sito del produttore così saprai per certo che non sto mentendo.

Grazie alla sua tecnologia non ha bisogno di essere abbinato. Come ti dicevo, entra subito in funzione senza che a te sia richiesto nient’altro.

E’ comodissimo perché ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno. Neanche il lato smart è lasciato a desiderare dal momento che ha sia un tasto HOME che due pulsanti per accedere in quattro e quattr’otto ai servizi streaming di Amazon Prime Video e Netflix.

Che altro dirti: è fenomenale!

Acquista subito il tuo telecomando universale su Amazon con una spesa minima. Le Offerte di Primavera ora in corso ti fanno concludere un affare, appena 8€ e qualche centesimo per concludere il tuo acquisto. Le spedizioni? Completamente gratuite e rapide con Prime attivo sul tuo account.