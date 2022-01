Stampante 3D Geeetech A30 Pro, 180€ di sconti [Esclusiva Prime]

Una stampante 3D di alta qualità da 469€ a soli 289€? È possibile grazie a questa offerta esclusiva per gli utenti Amazon Prime.

La Stampante 3D Geeetech A30 Pro, con scheda di controllo Smarrto come rilevatore di filamenti 320 * 320 * 420 mm³ costa normalmente 469€. Ma con un doppio sconto esclusivo per gli utenti Amazon Prime, può essere tua a soli 289€ tutti incluso. Ecco come.

Acquista Stampante 3D Geeetech A30 Pro a 289€ invece di 469€

La Stampante 3D Geeetech A30 Pro include una scheda di controllo Smarrto, ha un volume di costruzione pari a 320 * 320 * 420 mm³ e la classica struttura a portale delle stampanti 3D Prusa I3; ciò ti consente di visualizzare i dettagli di stampa a 360 gradi.

La stampante garantisce una precisione di 0,1 mm, il che permette di ottenere oggetti con superficie liscia, angoli chiari e una struttura sempre molto robusta; la funzione di rilevamento filamenti e le funzionalità di ripristino della rottura, migliorano notevolmente la tua esperienza di stampa 3D. Stando alle specifiche, l’A30pro utilizza un alimentatore di elevata qualità che dovrebbe risultare più longevo e affidabile nel tempo.

Le dimensioni della stampante fuori tutto, porta filamento incluso, sono di 44,5 x 50 cm; le recensioni degli utenti indicano un punteggio di 4,1 su 5. Per ottenere lo sconto aggiuntivo -per un totale di 180€ rispetto al prezzo di listino- è necessario essere iscritti a Amazon Prime (va bene anche la prova gratuita di 30 giorni) e spuntare la voce Coupon sotto al prezzo, prima di mettere il prodotto nel carrello.