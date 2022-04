Soldato russo ruba AirPods a ucraino e rivela la posizione della truppa

Un soldato russo ha rubato ad un ucraino le sue AirPods. Così facendo, però, ha rivelato senza volerlo la posizione della sua truppa.

Un ucraino è riuscito a individuare con estrema precisione la posizione di una truppa russa, grazie ad AirPods e alla rete Dov’è di Apple. Una storia semplicemente incredibile.

“Grazie alla tecnologia, so dove sono i miei AirPods proprio ora” ha raccontato su Instagram l’ucraino Vitaliy Semenets. “Sono stati rubati dagli orchi russi da casa mia a Hostomel.” I suoi AirPods, infatti, sono stati scovati e

Un ucraino, a cui hanno rubato AirPods, è riuscito a seguire gli spostamenti di un’intera truppa nemica grazie ad una leggerezza che è costata cara ad un soldato russo e ai suoi compagni. Se ricordate, durante la prima ondata dell’invasione, a un certo punto le truppe russe si sono ritirate a nord lungo il confine, verso Bielorussia e la città di Gomelle.

In base alla ricostruzione di Semenets, gli AirPods avevano lasciato Hostomel per raggiungere Belgorod nella Russia occidentale, mentre Putin ammassava le truppe per la nuova offensiva nel Donbass. Tutto comodamente certificato dall’app Dov’è con cui gli ucraini seguivano il riposizionamento delle truppe.

In quella fase, si legge nei report, molti soldati russi avrebbero saccheggiato le città alla ricerca di oggetti di valore, da riportare in patria. “Un segno della disorganizzazione e dell’assenza di disciplina degli invasori” si legge sul Times. Le telecamere a circuito chiuso avrebbe perfino catturato molte di queste situazioni. In totale, si stima che gli invasori avrebbero sottratto non meno di due tonnellate di beni dopo l’intervento di 16 truppe russe.