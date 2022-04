Sembra un MacBook Pro, invece è una… pattumiera

Hanno trasformato un vecchio MacBook Pro nell’oggetto più improbabile di sempre: una pattumiera. 💻♻️ Ecco l’incredibile video.

Nell’ottica eco-sostenibile del “non si butta via niente,” un modder/riciclatore/fai-da-te su Twitter ha modificato un vecchio MacBook Pro per trasformalo nell’oggetto più improbabile di sempre. Una pattumiera segreta.

Come si fa a trasformare il Mac in un secchio dell’immondizia? Semplice, basta inchiavardarlo sulla scrivania, eliminare la tastiera, e porre un sacchetto tra le zampe del tavolo. Il risultato è al contempo assurdo e straniante. Senza ulteriore indugi, ecco il video in questione, creato da Pablo Rochat:

Assurdo? Certamente. Originale? Senza ombra di dubbio. Nuovo trend? Non diremmo. Da anni infatti gli utenti si sbizzarriscono a trasformare i vecchi Mac in acquari, orologi, lampade e perfino formicai. Come quello che vedete qui sotto.