Samsung T45F, ottimo Business Monitor 27″ a -25% di sconto

Se hai bisogno di un monitor secondario per lavorare con maggior agio, o da affiancare al Mac mini, questa è l’occasione che cercavi per lo smart working, la Didattica a Distanza, ma anche per ufficio e il negozio. Il Samsung Business Monitor T45F è uno schermo piatto da 27″, con risoluzione 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, 2 HDMI, 2 USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode e Flicker Free. In super sconto a -25%, pari a 60€ in meno sul prezzo di listino.

Acquista Samsung Business Monitor T45F 27 pollici a 179€ invece di 239€

Perfetto per il gaming e per gli usi professionali, questo monitor 27″ di Samsung include risoluzione di 1920×1080 pixel con Refresh Rate di 75 Hz, e una notevole responsività di soli 5 ms; può essere ruotato in verticale (utile per chi opera in Borsa o nel settore bancario).

Grazie al pannello IPS, l’intero schermo preserva una brillantezza e nitidezza dei colori molto omogenee. L’ampio display favorisce il comfort lavorativo di tutto il team, incrementando la produttività, e visualizza con precisione tonalità e sfumature cromatiche, con un angolo di visione da 178˚, senza sbiadimento.

Con 2 porte HDMI 1.4 e una DisplayPort, potrai collegare diversi dispositivi al monitor, e le feature di protezione della vista (tipo tecnologia Flicker Free, che rimuove il fastidioso sfarfallio dello schermo, e Eye Saver, che riduce al minimo le emissioni di luce blu) ti aiuteranno a restare concentrato per tutta l’intera sessione di lavoro, migliorando il comfort visivo e la produttività.