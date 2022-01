Samsung Smart Monitor M7 32″ con AirPlay, sconto 110€

Lo Smart Monitor M7 di Samsung ha AirPlay, WiFi, Smart TV integrata, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Speaker e in più costa ben 110€ in meno.

Lo Smart Monitor M7 (S32AM702) di Samsung, Flat 32″ è un signor display con risoluzione 4K UHD di 3840 x 2160 pixel, piattaforma Smart TV integrata (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, supporto WiFi, e ingressi HDMI e USB Type C. Ha tutto quel che si può chiedere a uno schermo, e in più oggi costa ben 110€ in meno.

🟢 Aquista Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702) a 359€ invece di 469€ 🟢

È uno dei pochissimi monitor al mondo con Smart Hub e servizio di streaming multimediale (OTT) integrato che ti permette di accedere Netflix, YouTube, Prime TV e Disney + senza collegamento al PC. Gli manca solo l’ingresso antenna (non ha tv tuner) il che significa che puoi legittimamente usarlo come Smart TV ma senza dover corrispondere il canone Rai.

In più ti mette a disposizione:

Connettività multipla: collega il tuo PC, telefono cellulare o la più recente console di gioco allo Smart Monitor tramite HDMI, USB Type- C, Bluetooth o Airplay

Monitor FHD da 32 pollici, HDR10, con design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati

Assistenti Vocali Multipli: controlla tutto con la tua voce con Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free: riduce l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole

Dimensioni unità con base (LxAxP): 716.1 x 517.0 x 193.5 mm

Dimensioni unità senza base (LxAxP): 716.1 x 424.5 x 41.8 mm

