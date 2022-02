iPad mini esauriti in molti Apple Store, 850 mila in consegna

Avete presente le partenze intelligenti dei vacanzieri che evitano di mettersi in viaggio tutti nello stesso giorno ed alla stessa ora? Ebbene sembra che anche per l’iPad mini ci sia stata una sorta di partenza intelligente delle vendite, con i clienti che non si sono accalcati di fronte agli Apple Store per conquistare un esemplare