Il catalogo di Apple TV+ è in continuo aggiornamento. Tra le novità di marzo, oltre alla seconda stagione di The Snoopy Show, figura anche Pachinko, serie originale in produzione dal 2020 e disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 25 marzo.

Basata sull’omonimo bestseller di Min Jin Lee, in Italia edito da Pickwick, Pachinko racconta speranze e sogni di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni.

Non sappiamo quanto l’esclusiva Apple TV+ sia fedele all’acclamata opera della Lee, ma di seguito ne riportiamo la sinossi:

Corea, anni Trenta. Quando Sunja sale sul battello che la porta in Giappone, il suo Paese, la Corea, è colpito a morte dall’occupazione giapponese. Tradita dall’uomo che l’ha fatta innamorare e da cui aspetta un figlio, per non coprire di vergogna la locanda che dà da vivere a sua madre, Sunja lascia la sua casa, al seguito di un giovane pastore che si offre di sposarla. Ma anche il Giappone si rivelerà un tradimento: quello di un Paese dove non c’è posto per chi, come lei, viene dalla penisola occupata. Perché essere coreani nel Giappone del xx secolo è come giocare al gioco giapponese proibito, il pachinko: un azzardo, una battaglia contro forze più grandi che solo uno sfacciato, imprevedibile colpo di fortuna può ribaltare.