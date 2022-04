“Pace o condizionatore”? Iniziamo risparmiando con la tecnologia

La bolletta è un macigno? 💸💸💸 Ecco tre trucchi super economici e smart per migliorare il tuo tenore di vita e risparmiare su luce e gas.

Nelle ultime settimane non si si parla d’altro. Tra pandemia e invasione russa in Ucraina, i costi dell’energia hanno raggiunto cifre esorbitanti, e le bollette sono letteralmente raddoppiate rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Un aggravio notevole per il bilancio delle famiglie italiane. E se non assisteremo ad una inversione di tendenza, l’aumento di spesa complessivo stimato da Assoutenti sarà pari a 38,5 miliardi di euro. Parliamo di una stangata da 1.480 euro l’anno a famiglia.

In un simile contesto, è fondamentale mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili, nel medio e lungo periodo, per contenere i consumi e risparmiare. E ogni contributo, anche il più piccolo, è importante. Ecco perché non bisogna sottovalutare le potenzialità della domotica per iniziare questo processo virtuoso.

I dispositivi smart infatti non richiedono grossi investimenti, né interventi radicali. La tecnologia moderna costa poco, si adatta alla maggior parte dei contesti e produce un risparmio immediato perché permette di ottimizzare i consumi evitando gli sprechi. E a fine anno, il portafoglio tira un sospiro di sollievo.

Termostati Smart

Un termostato smart sa quando a casa c’è qualcuno, e regola la temperatura di conseguenza; se non c’è nessuno, spegne automaticamente i riscaldamenti, per poi riattivarli e farvi trovare la temperatura desiderata al momento del ritorno. Grazie all’intelligenza artificiale, questi piccoli ed economici dispositivi calcolano il livello di coibentazione domestico, le tempistiche di riscaldamento e le combinano coi dati atmosferici e le previsioni del meteo per ridurre al minimo i consumi e massimizzare la resa termica.

Significa scaldarsi meglio spendendo meno. Lasciate perdere però le cinesate e i prodotto con scarso supporto software: puntate su marche affidabili e di qualità . I prodotti che consigliamo sono Tado, Netatmo e Google Nest.

Acquista tado° Kit Base Termostato Intelligente, Kit di Base a 219€

Acquista Google Nest Learning Thermostat a 194€

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente a 159€

Lampadine Smart

Le lampadine smart si accendono solo quando serve, e si spengono automaticamente, via app o con un comando vocale. Si può programmare accensione e spegnimento, regolare il dimmer e molto altro. Volendo, si può perfino collegarle ad un sensore di prossimità per far sì che si accendano solo in presenza di qualcuno. In più sono tutte LED, il che significa ulteriore risparmio.

Acquista Lampadine LED Alexa Intelligente WiFi E27, Dimmerabile [Kit da 2] a 15,99€ con Coupon

Acquista TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED a 10,95€

Acquista Lampadine LED Alexa Intelligente WiFi E27, Dimmerabile [Kit da 4] a 27€ con Coupon

Condizionatori Smart

Anche il condizionatore può essere gestito in modo intelligente, e non serve cambiare impianto. Grazie ai controller smart, potete trasformare il condizionatore che già avete in un dispositivo smart, con pochissima spesa e senza complicazioni. Così potete controllare il condizionamento domestico con la voce, con un tocco sul cellulare o in base a scenari programmati (tipo: da quest’ora a quest’ora, o quando l’umidità sale oltre una determinata soglia).

Noi consigliamo Tado, ma esistono altre marche meno costose che offrono un servizio analogo.

Acquista tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+ a 101€

Acquista BroadLink – RM4 mini – Telecomando intelligente RM4 mini a 28,49€

