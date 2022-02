Ophidia, la custodia di Gucci per AirPods Max da 730€

Se la custodia originale di AirPods Max non ti piace, nessun problema. Gucci ne vende una, per la collezione Ophidia: costa 730€.

Se la custodia originale di AirPods Max non ti soddisfa, niente paura: Gucci ha l’accessorio per te. Si tratta di una custodia della collezione Ophidia che costa più del prodotto che deve contenere: solo 730€.

“Questa custodia per AirPods Max” si legge sul sito ufficiale, “combina in chiave eclettica elementi vintage, ispirati agli archivi della Maison, a dettagli contemporanei. In un gioco tra passato e presente, all’interno dell’accessorio è presente la scritta “Hodiernum”, una parola latina che significa “appartenente ai giorni nostri”. Una tracolla regolabile aggiunge una nota versatile all’accessorio.”

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

Fodera in neoprene e viscosa

Tessuto GG Supreme beige ed ebano

Dettagli in pelle marrone e finiture color oro

Nastro Web verde e rosso

Stampa ‘Hodiernum’ all’interno

Doppia G

Tracolla regolabile, altezza (luce) 60 cm

Chiusura con bottone automatico

Nulla è dato sapere riguardo la modalità a basso consumo che invece è supportata con lo Smart Case ufficiale; quando si ripone nella custodia di Apple, infatti, dei magneti pongono AirPods Max in modalità sleep, il che permette di conservare la carica più a lungo. Non è chiaro quindi se il case Gucci disponga della medesima funzionalità: se così non fosse, si dovrebbe ricaricare AirPods Max ogni 20 ore. Non proprio comodissimo.

Gucci commercializza anche custodie per altri dispositivi Apple, inclusi AirPods e AirPods Pro, al prezzo di 220€ ciascuno. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web ufficiale Gucci.