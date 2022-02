Moza Mini-MX Gimbal 3 assi per iPhone, super sconto esclusivo Prime

Il Moza Mini-MX è un buon Gimbal a 3 assi che permette di creare video stabilizzati e fluidi col tuo smartphone; in più, ha un giunto cardanico e il supporto nativo senza fili all’app Fotocamera. Oggi costa 79€ invece di 99€, ma solo per gli utenti Amazon Prime.Acquista Gimbal Moza Mini-MX a 79€ invece di

Acquista Gimbal Moza Mini-MX a 79€ invece di 99€ (sconto 20%)

Il Moza Mini MX, con algoritmo anti-shake “Deep Red”, permette di creare, col proprio smartphone, filmati di qualità cinematografica molto fluidi e stabilizzati. Che si tratti di camminare o correre, MOZA Mini MX è in grado di gestire il tuo stile, anche se possiedi uno smartphone con display più grande.

Aprire il gimbal Moza Mini MX è semplice e veloce, e permette di iniziare le riprese in pochi istanti; la connessione Bluetooth è automatica, e permette di accedere ai comandi base della fotocamera direttamente dal Gimbal. In più, è disponibile un’app specifica per iPhone e Android, MOZA Genie, che include un sistema di editing lineare ricco di strumenti.

Da chiuso. il gimbal ha le seguenti dimensioni: 145 * 50 * 180 mm. Qui di seguito le caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 120 * 120 * 265 mm (espanso); 145 * 50 * 180 mm (piegato)

Carico utile massimo: 280 g

Peso del giunto cardanico: 412 g

Dimensioni smartphone supportate: 60 ~ 88 mm (larghezza)

Angoli meccanici: Pan : 340 °; Rotolo : 300 °; Inclinazione : 140 °

Versione Bluetooth e Gamma di controllo Bluetooth: 5.1; 5m

Durata della batteria: 20 ore (in stato bilanciato)

Tensione standard: 7,4 V.

Capacità della batteria: 2000 mAh

Tempo di ricarica: 2,5 ore