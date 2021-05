MacBook Air e Pro, Mac mini e Mac Pro M2: nuovi modelli 2021

Nei prossimi mesi, Apple lancerà nuove versioni M1X e M2 di MacBoom Air, Mac mini e Mac Pro. E sarà una rivoluzione.

Apple sta lavorando ai Mac di prossima generazione: MacBook Air più potenti e sottili, Mac mini più performanti e dotati di più porte, inediti MacBook Pro e assurdi Mac Pro con processori fino a 32 Core e ben 128 Core grafici. Ecco tutti i prossimi modelli di Mac in arrivo nel 2021.

MacBook Pro 2021

Le nuove versioni dei MacBook Pro da 14″ e 16″ avranno un design simile a quelli attuali, ma un chip M1X o M2 molto più potente che dovrebbe raggiungere 10 core di cui 8 ad alte prestazioni e 2 ad alta efficienza energetica, più una GPU a 16 o 32 core opzionali come il nuovo Mac mini. Cui si aggiungono opzioni di memoria da 16GB, 32GB e 64GB.

Completano la dotazione porta HDMI port, slot SD, porta di ricarica MagSafe e più Thunderbolt. Dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, forse già in estate.

Grigio Siderale Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning Compra su Amazon

Mac mini 2021

I nuovi Mac mini ARM a cui si lavora a Cupertino saranno una revisione dei modelli esistenti; avranno un processore più potente -forse M1X se non addirittura M2- ereditato dalla prossima generazione di MacBook Pro; potranno contare su ben 10 core di cui 8 ad alte prestazioni e 2 ad alta efficienza energetica, più opzioni di GPU a 16 o 32 core. La memoria supportata arriverà fino a ben 64GB: un bel salto, rispetto ai 16GB massimi attuali.

Nome in codice J374, dovrebbero anche avere 4 porte Thunderbolt contro le 2 attuali della versione entry level; il nuovo modello rimpiazzerà il mini con processore Intel Core i5 di punta che viene ancora venduto a oltre 1.300€. Mistero tuttavia su quando avverrà il lancio.

Argento Apple Mac mini con Chip Apple M1 CPU 8‐core con prestazioni fino a 3 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora nei tuoi flussi di lavoro Compra su Amazon

MacBook Air 2021

Tra le altre novità attese per quest’anno c’è una versione più potente del MacBook Air ARM, con grafica “high-end”. Il nuovo chip M1X -per ora ribattezzato internamente Staten – includerà una GPU a 9 o 10 core contro l’attuale configurazione da 7 o 8 core, ma il medesimo numero di core attuali per la CPU.

La buona notizia è che lo stesso identico chip troverà comunque alloggio anche nel MacBook Air entry level, che dunque -almeno da questo punto di vista- sarà assolutamente equivalente all’altro. Dovrebbe arrivare entri pochi mesi, assieme o comunque a ridosso dei nuovi MacBook Pro.

Mac Pro 2021

Il primo Mac Pro ARM della storia sfoggerà un design rinnovato “più piccolo e nostalgico del vecchio Power Mac G4 Cube”, e avrà un numero di core in CPU e GPU da far spavento. Lo rivela Bloomberg che scrive:

Nome in codice Jade 2C-Die e Jade 4C-Die, i Mac Pro riprogettati arriveranno in variazioni sul tema da 20 o40 core, fatti da 16 o 32 core ad alte prestazioni e 3 o 8 core ad alta efficienza. La GPU invece includerà opzioni da 64 o addirittura 128 core per la grafica. Il numero di core supererà i 28 massimi offerti dai chip Intel attuali destinati ai Mac Pro, mentre la grafica di punta sostituirà le componenti fabbricate da AMD.

Anche per quest’ultimo, la data di debutto resta resta incerta. Forse la fine dell’anno, ma più probabilmente se ne riparlerà nel 2022. Data la complessità della macchina, infatti, il Mac Pro sarà l’ultimo del catalogo a ricevere la benedizione ARM.