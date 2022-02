iPhone 6 Plus diventa ufficialmente vintage

iPhone 6 Plus è ufficialmente entrato nella lista de prodotti vintage di Apple. Ecco cosa significa per gli utenti.

A distanza di oltre 5 anni dalla sua messa in commercio, l’iPhone 6 Plus si accinge a diventare formalmente un residuato tecnologico. Rilasciato nel settembre del 2014 assieme ad iPhone 6, questo modello di smartphone è stato dismesso a settembre del 2016, dopo il lancio di iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus. Ciò dipende dal fatto che il dispositivo è rimasto a catalogo per due anni, prima che la produzione cessasse del tutto.

E per la medesima ragione, la versione più piccola -iPhone 6- non è ancora entrata nella lista dei prodotti vintage e obsoleti: semplicemente, è rimasta in vendita più a lungo, fino a settembre 2018. Ciò significa che le mancano ancora due anni buoni prima di fare la stessa fine.

Oltre al doppio taglio, tradizione che si è mantenuta fino ai giorni nostri, iPhone‌ 6 e iPhone 6 Plus sono stati anche i primi dispositivi di Cupertino a introdurre il supporto ad Apple Pay per i pagamenti col telefonino.

Queste le caratteristiche del dispositivo:

Display Touch IPS 5.5 pollici 1080 x 1920 pixel (401 PPI)

Chip Apple A8 con 1GB RAM

iOS 8, aggiornabile a iOS 12

Tagli di memoria da 16GB, 64GB e 128GB

Fotocamera Posteriore 8MP

Fotocamera Anteriore 1.2MP

4G LTE (Download fino a 150 Mbps)

Touch ID

Batteria 2915 mAh

Ora che iPhone 6 Plus è nella lista dei prodotti vintage o obsoleti, Apple non offrirà più supporto (neppure a pagamento) né componenti di ricambio. È dal 2019 -anno di lancio di iOS 13- che iPhone‌ 6 e 6 Plus non ricevono aggiornamenti software.