Più di 100 euro di sconto sul modello da 64GB di iPhone 12 Mini, il gioiellino di Apple con chip A14 Bionic.

Dimensioni contenute e prestazioni da top di gamma. Volendo sintetizzare, questa sarebbe la perfetta descrizione di iPhone 12 Mini, giunto sul mercato nel 2020 e perfetto per ogni tipo di operazione con il suo display da 5,4 pollici Super Retina XDR con Ceramic Shield.

Se proprio in queste ore stai cercando l’offerta giusta per acquistare un nuovo smartphone, questa potrebbe essere quella che fa al caso tuo. Su Amazon è infatti disponibile iPhone 12 Mini da 64GB a 599 euro. Si tratta del minimo storico, con un sconto di 120 euro sul prezzo di listino.

Lo smartphone è Mini solo nelle dimensioni, non nelle prestazioni. Infatti non ha nulla da invidiare al fratello maggiore, potendo contare su:

Chip A14 Bionic

Connettività 5G

Doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con Modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con Modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Certificazione IP68 (resistenza all’acqua)

iPhone 12 Mini 64GB è disponibile in super offerta a 599 euro nei colori Nero e Azzurro. E c’è anche l’alternativa al pagamento in unica soluzione, ovvero il pagamento in 5 rate mensili da 119,80 euro.