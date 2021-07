MobyFox distribuisce in Italia i cinturini per Apple Watch di Harry Potter con licenza ufficiale Warner Bros. Tutte le versioni disponibili.

Ogni fan di Harry Potter che si rispetti, ma non solo visto quanto il fenomeno sia arrivato a toccare anche chi non ha mai letto i libri o visto i film della saga cinematografica, sa benissimo a quale casata è convinto di appartenere. Grifondoro, la più gettonata, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, quella che viene più guardata con diffidenza. Quando si acquistato i gadget legati al Mondo di Harry Potter si punta quindi a scegliere quelli legati alla propria casata. E se avete un Apple Watch a portata di mano, oggi potete mostrare con orgoglio la vostra appartenenza coi cinturini ufficiali di Harry Potter.

I cinturini ufficiali di Harry Potter per Apple Watch arrivano da MobyFox, l’unica azienda che ad oggi può vantare la licenza ufficiale di Warner Bros. per questa tipologia di prodotti. I principali sono quattro, uno per ciascuna casata ufficiale di Hogwarts.

Tutti i cinturini con licenza ufficiale Warner Bros. sono realizzati con silicone resistente al sudore e ai raggi UV e una chiusura con fibbia a spillo e sono compatibili con tutti i modelli di Apple Watch, dal primo al più recente Series 6, e tutte le dimensioni della cassa grazie al doppio set di connettori inclusi nella confezione.

Ad ogni cinturino, inoltre, sono associate 20 facce che è possibile scaricare gratuitamente tramite l’app MobyFace e il QR associato.

Gli altri cinturini di Harry Potter per Apple Watch

Ai quattro cinturini con le casate ufficiali di Harry Potter se ne affiancano altri dedicati ai giovani protagonisti della saga letteraria e cinematografica.

Harry Potter

Hermione Granger

Ron Weasley

Draco Malfoy

Lord Voldemort

I doni della morte

La Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts

Conosci Amazon Business?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti ricordiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!