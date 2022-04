Un po’ di allenamento il 22 aprile in occasione della Giornata della Terra 2022: torna la Sfida Attività per gli utenti Apple Watch.

Torna la Giornata della Terra e, di conseguenza, torna la Sfida Attività per tutti i possessori di un Apple Watch. Questa ricorrenza viene celebrata ogni anno il 22 aprile e vuole porre l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta.

Per completare la Sfida Attività gli utenti che indossano un Apple Watch devono svolgere il 22 aprile un allenamento per almeno 30 minuti (qualunque sport, non fa importanza). L’azienda di Cupertino sa come dare la carica ai possessori del suo smartwatch, pensato – anche – per spingere le persone a fare più attività fisica.

Muoviamoci e celebriamo il pianeta.

Tutti gli utenti Apple Watch che completeranno la Sfida Attività del 22 aprile riceveranno un badge speciale (visibile nell’app Fitness) e una serie di adesivi animati da utilizzare nelle app Messaggi e FaceTime.

Potete dare un’occhiata in anteprima: