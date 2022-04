For all mankind 3: nuova serie su AppleTV+ dal 3 giugno

È una delle serie più belle mai andate in onda, e sta per tornare con la terza stagione. Vi mostriamo il trailer in anteprima. 🍿👩‍🚀

A nostro giudizio, è l’unica vera ragione per cui uno dovrebbe tenersi AppleTV+. For All Mankind 3, la terza stagione di una delle serie più belle mai andate in onda, parte dal prossimo 10 giugno. Vi mostriamo il trailer.

Con un annuncio fatto in queste ore, Apple ha confermato la terza stagione di For All Mankind, la space drama lanciata a novembre 2020 assieme al servizio di streaming con la mela. Creata da Ronald D. Moore, questa serie imagina cosa sarebbe accaduto se la scorsa allo spazio non si fosse fermata e se i russi fossero arrivati prima degli americani sulla Luna.

La seconda stagione, rilasciata a febbraio 2021, racconta i fatti che accadono (o che sarebbero potuti accadere) durante la guerra fredda, mentre USA e USSR si contendono le risorse della Luna. Con la terza serie, faremo un salto in avanti fino agli anni ’90, con la corsa per arrivare primi su Marte:

“La nuova stagione propulsiva delle serie a realtà alternativa porta gli spettatori verso una nuova decade, spostandoci negli anni ’90 con una corsa ad alti ottani per una frontiera planetaria: Marte. Il Pianeta Rossa diventa la nuova frontiera nella corsa allo spazio non solo per gli USA e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo concorrente che ha molto da provare e ancora di più da rischiare. I nostri personaggi si trovano a scontrarsi tra di loro in contrasto con le loro ambizioni per Marte; la loro lealtà verrà messa a dura prova, aumentando così la pressione fino al climax finale.”

Il primo episodio della stagione 3 debutterà venerdì 10 giugno; gli altri seguiranno uno alla volta, nei venerdì successivi.

