Cuffie Bluetooth Panasonic RB-M300BE-K: minimo storico su Amazon

Minimo storico per Cuffie Bluetooth Panasonic RB-M300BE-K di facia intermedia. Fino a 50 ore di ascolto continuo su singola ricarica.

Minimo storico per le cuffie senza fili Panasonic RB-M300BE-K con Ricarica Rapida, microfono integrato, funzione Bass Enhancer per bassi potenti, e fino a 50 ore di riproduzione ininterrotta su singola ricarica. A soli 38,89€ spedizioni Prime incluse, disponibile nei colori bianco o nero.

Acquista Panasonic RB-M300BE-K Cuffie Bluetooth a 38,89€ su Amazon

Dal punto di vista audio, queste cuffie di buona qualità integrano la funzione Bass Enhancer che, tramite il semplice tocco di un pulsante, attiva un equalizzatore per bassi più potenti e nitidi. Il sistema XBS DEEP invece garantisce bassi molto profondi e altamente definiti per offrirti l’impatto di un suono dinamico.

La feature di Ricarica Rapida consente di ottenere fino a 3 ore di ascolto con soli 15 minuti di ricarica. Una ricarica completa, invece, permette di raggiungere 50 ore di riproduzione wireless. Infine, con Side Pressure Dispersion è possibile diffondere in modo uniforme la pressione intorno all’orecchio: in altre parole, le orecchie non fanno mai male, neppure quando si ascolta musica per periodi di tempo prolungati.

⚫️ Acquista Panasonic RB-M300BE-K Cuffie Bluetooth a 38,89€ NERO ⚫️

⚪️ Acquista Panasonic RB-M300BE-K Cuffie Bluetooth a 38,89€ BIANCO ⚪️