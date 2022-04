Lo spettacolo della Champions League: la partita tra le stelle del Chelsea e del Real Madrid stasera sarà visibile in esclusiva su Prime Video.

Da quest’anno, Prime Video trasmette in esclusiva alcune partite della UEFA Champions League. Oggi, 6 aprile 2022, a partire dalle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta Chelsea – Real Madrid, incontro stellare dei quarti di finale (andata). A raccontare il big match la coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

E dunque, Chelsea – Real Madrid sarà visibile unicamente su Prime Video. Il collegamento inizierà alle 20:00, con Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Patrice Evra e Diego Milito a bordo campo, pronti a fornire dettagli e commenti su quella che – rose alla mano – si candida ad essere una delle partite più belle di questa stagione calcistica.

Per sintonizzarsi basterà lanciare l’app Prime Video su smartphone, tablet o smart TV, oppure recarsi sul sito web del servizio di Amazon. Inoltre, con dispositivi compatibili, la partita potrà essere guardata in 4K Ultra HD con supporto HDR. Insomma, un vero spettacolo per appassionati e non.

Come detto, Chelsea – Real Madrid è una esclusiva Prime Video, piattaforma di streaming che richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Il costo mensile è di 3,99 euro, quello annuale invece di 36 euro. Inoltre, per i nuovi abbonati è prevista la prova gratuita di 30 giorni. Davvero niente male, se si considerano tutti i vantaggi di Prime (spedizioni, serie TV, film, musica).

