Black Friday 2021 Cuffie e Auricolari Beats (quasi) a metà prezzo

In occasione del Black Friday 2021, Amazon abbassa i prezzi di cuffie e auricolari Beats. Gli sconti arrivano fino a oltre il 53%!

Cuffie e auricolari Beats a meno di metà prezzo per ascoltare Apple Music con Audio Spaziale. Un piccolo miracolo reso possibile dal Black Friday Anticipato 2021. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo al sodo.

I prodotto in offerta sono: Beats Studio3 Wireless con Cancellazione del rumore, Chip Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore e 22 ore di ascolto. In in una gran varietà di colori: blu, nero, grigio, bianco, rosso, nero rosso e nero mezzanotte. La versione Blu viene ben 90€ in meno sul prezzo di listino.

A questi si aggiungono le cuffie Solo 3 Wireless in colore Nero, con uno sconto niente male del 37%.

Infine, ci sarebbero gli Auricolari Powerbeats Pro wireless con Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore. Praticamente AirPods Pro in scocca Beats. In questo caso, lo sconto è di oltre il 20% nei colori Navy, Nero e Magma

