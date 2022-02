Racconta la sua storia e suggerisce a tutti di attivare su Apple Watch le notifiche che segnalano frequenze cardiache irregolari.

Apple Watch integra sensori e funzioni per il monitoraggio dell’attività fisica e, soprattutto, della salute dell’utente che lo indossa. A tal proposito, una studentessa australiana di infermieristica, dopo aver scoperto anomalie alla tiroide, ha dato un consiglio a chiunque sia in possesso di uno smartwatch dell’azienda di Cupertino.

Su Apple Watch è possibile attivare le notifiche per segnalare possibili irregolarità del battito cardiaco (applicazione Watch, poi Battito > Frequenza irregolare). In un recente post pubblicato su TikTok, l’utente Lauren ha invitato i suoi follower a fare proprio questo . Nel video, la giovane studentessa di Sydney ha dichiarato di essersi pentita di non aver attivato le notifiche prima, visto quanto emerso successivamente.

Il video è stato caricato sul frequentatissimo social network dopo la diagnosi di un problema alla tiroide. Se solo avesse abilitato prima le notifiche…:

Mi sarei accorta di qualcosa anche prima se solo il mio Apple Watch mi avesse avvisato. Invece di aspettare che i sintomi peggiorassero davvero, sarei potuta andare dal dottore già ad ottobre, quando c’è stato questo un drastico peggioramento in pochi giorni. La frequenza cardiaca è calata drasticamente, il che significa che il mio sistema cardiovascolare non funzionava bene come prima.

Ma c’erano anche altri sintomi, come affaticamento, sensibilità al calore, aumento di peso, pelle secca e maggiore irritabilità. Ora Lauren sta seguendo una cura per la emiagenesi tiroidea.

Non fraintendetemi, Apple Watch non può sostituire un medico, ma può essere davvero utile se inteso come strumento che spinge le persone ad approfondire, ad indagare.

Il video è stato visualizzato oltre 350.000 volte e sono tanti i commenti positivi, molti dei quali relativi alle funzionalità di Apple Watch legate alla salute.