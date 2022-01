Nuove sfide con relative premi potranno essere portate a termine a febbraio, e c’è anche un nuovo cinturino per Apple Watch.

Apple Watch è un indossabile che si sposa con diverse attività. Ad esempio, oltre al monitoraggio della salute (qualità del sonno, battito cardiaco e così via), è un dispositivo che molte persone scelgono per le funzioni legate allo sport. Per rendere le sessioni d’allenamento ancora più stimolanti, l’azienda di Cupertino ha pensato ai Premi.

Sfide con relativi premi e Anelli non sono di certo una novità. Vengono aggiornate costantemente ed ogni occasione è buona per mettere alla prova sé stessi e “sfidare” gli amici. A tal proposito, sono in arrivo due nuove Challenge, una riguardante il Capodanno Lunare, l’altra il Black History Month.

Per quanto riguarda il Capodanno Lunare (che si celebrerà il 1° febbraio 2022), Apple chiede ai possessori di Apple Watch di svolgere un allenamento di almeno 20 minuti tra il 1° e il 15 febbraio.

Discorso leggermente diverso per il Black History Month, che riguarda sì Apple Watch, ma in un senso più ampio. Oltre al premio Unità, da aggiungere alla propria collezione completando l’anello Movimento per sette giorni di fila nel mese di febbraio, Apple ha lanciato anche un cinturino e un nuovo quadrante.

Il cinturino Black Unity e il quadrante Luci dell’unità si ispirano entrambi all’Afrofuturismo, si legge sul sito web dell’azienda, “e simboleggiano la necessità di un futuro più equo per questa generazione di uomini e donne di colore”.

Il cinturino Solo Loop intrecciato Black Unity è acquistabile da oggi su Apple Store Online e presso i negozi fisici del gigante tech. Il costo è di 99 euro.