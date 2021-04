Apple TV, anche i vecchi modelli potranno essere calibrati con l’iPhone

Daniele Particelli,

La nuova Apple TV 4K è in arrivo insieme a tutte le altre novità annunciate da Apple durante l’evento Spring Loaded, ma chi è già in possesso del modello precedente, quello commercializzato da Apple nel 2017, difficilmente sarà convinto ad effettuare l’upgrade se non per il nuovo Siri Remote che sarà in vendita anche da solo a partire dalla metà di maggio.

Tra le funzionalità più interessanti annunciate da Apple in occasione della presentazione della nuova Apple TV 4K ce n’è una che arriverà anche sui modelli precedenti di Apple TV: la possibilità di utilizzare il proprio iPhone per regolare le impostazioni della TV per avere la migliore qualità dell’immagine.

Apple promette miracoli in pochi secondi. Basterà puntare l’iPhone verso lo schermo per calibrare al meglio la qualità delle immagini e goderci i contenuti in 4K nel modo ottimale, proprio come sono stati pensati. Oggi abbiamo avuto la conferma: la nuova funzionalità arriverà con la versione 14.5 di tVOS che sarà rilasciata da Apple la prossima settimana e sarà compatibile anche con Apple TV 4K del 2017 e con Apple TV HD uscita nel 2015.

La condizione per accedere alla calibrazione delle immagini tramite iPhone sarà quella di avere un iPhone con Face ID e aggiornato alla versione 14.5 di iOS. Tutto quello che bisognerà fare sarà recarsi nelle impostazioni Audio/Video di Apple TV, tenere a portata di mano il proprio iPhone e seguire le istruzioni a video: sarà sufficiente rivolgere la fotocamera frontale dell’iPhone verso il televisore e allineare il telefono al centro del bordo che sarà visualizzato sul televisore entro una distanza di 2,5 centimetri dallo schermo.

La calibrazione, va da sé, riguarderà soltanto i contenuti visualizzati su Apple TV.

