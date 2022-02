La festa degli innamorati è alle porte e Apple si prepara a celebrarla con contenuti ad hoc e una Activity Challenge per Apple Watch.

Febbraio è il mese di San Valentino e per Apple, con un chiaro riferimento al simbolo di questa ricorrenza, è il Mese del Cuore. Per l’occasione l’azienda di Cupertino lancerà alcune risorse dedicate alla salute del cuore e pensate per aiutare gli utenti ad avere abitudini più sane, passando per l’informazione e l’attività fisica.

Come si apprende dal comunicato stampa, approfondimenti ad hoc saranno disponibili in diversi servizi, ovvero Apple Fitness+ (piattaforma in abbonamento disponibile anche in Italia), App Store, Apple TV, Apple Podcast e Apple Books.

Crediamo fermamente che fornendo alle persone informazioni sulla loro salute sia possibile fare la differenza sul loro benessere. Per mantenere il cuore in salute serve un approccio olistico, come quello che abbiamo puntato a offrire fin dalla prima generazione di Apple Watch includendo le app Attività e Allenamento, insieme al rilevamento del battito cardiaco. Oggi, persone di ogni età possono usare i nostri prodotti e servizi per saperne di più su come mantenersi in salute, raggiungere i propri obiettivi, e farlo divertendosi.

Per quanto riguarda App Store, debutterà a breve una nuova sezione attraverso la quale sarà possibile scoprire alcune applicazioni – come HeartWatch, Gentler Streak e Zone – che “aiutano l’utente a prendersi cura della propria salute cardiovascolare fornendo informazioni preziose sulla frequenza cardiaca e i livelli di attività”.

Apple Watch: nuova sfida Attività

Oltre a quelle per il Capodanno Lunare e il Black History Month, il colosso californiano ha pensato anche ad una nuova Activity Challenge per il Mese del Cuore.

Si terrà il 14 febbraio e permetterà di ottenere un premio esclusivo e alcuni sticker da aggiungere alla propria collezione completando 30 minuti nell’anello Esercizio.