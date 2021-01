AirPods Max, 4 cose importanti da sapere

Giacomo Martiradonna,

Ci sono 4 cosette molto importanti da conoscere su AirPods Max, le cuffie over-ear di alto profilo e ad alta fedeltà con la mela. Ecco cosa dovete sapere riguardo in tempi di consegna, il chip U1 chip e le combinazioni di colore.

1. Chip U1

Lo Smart Case di AirPods Max. Ma quanto è brutto?

Contrariamente a quel che ci si aspetterebbe da un paio di cuffie Apple da oltre 600€ lanciate a fine 2020, AirPods Max non includono un chip 1U per l’Ultra Wideband. Si tratta della componente che regala ai dispositivi mobili la cosiddetta “spatial awareness” o consapevolezza dello spazio circostante.

Grazie al supporto all’Ultra Wideband, i dispositivi possono calcolare con estrema precisione (molto più che coi soli Bluetooth e Wi-Fi) la propria posizione relativa nello spazio, rispetto agli altri dispositivi. Si ritiene che il chip sarà fondamentale per le funzionalità di AirTag, il portachiavi smart di Apple, e che per questa ragione sia stato già incluso in iPhone 11 e iPhone 12, Apple Watch Series 6 e HomePod mini.

Francamente, l’assenza di questo chip è quanto meno curiosa e di certo inaspettata.

2. Consegne

Le stime di consegna delle nuove AirPods Max sono slittate a marzo 2021 per la maggior parte dei colori, il che significa che sono andate a ruba durante le festività natalizie.

Tuttavia, se scegliete di applicare una incisione al laser gratuita, per qualche ragione la consegna potrebbe avvenire un po’ prima. Evidentemente, le scorte dedicate alle incisioni sono diverse e seguono iter logistici paralleli.

È possibile far incidere frasi, parole o Emoji fino a 14 caratteri.

3. Combinazioni di Colore

AirPods Max dispone di cuscinetti per le orecchie magnetici che si staccano e attaccano con estrema facilità; e poiché è possibile acquistare e montare cuscinetti di colori diversi sulle medesime cuffie, è possibile di fatto giocare con i mix cromatici.

Tuttavia lo sfizio costa caro. I cuscinetti inclusi nella confezione infatti hanno la medesima tonalità della scocca (bianchi per gli AirPods Max bianchi, e neri per quelli neri), e ogni cuscinetto aggiuntivo costa 79€. Per ottenere cuffie con colori diversi, dunque, la spesa totale ammonta a ben 787€.

4. Sostituzioni in Garanzia

Se avete bisogno dell’assistenza e vi sostituiscono le AirPods Max, il set sostitutivo includerà solo le cuffie senza i cuscinetti. Il che può far storcere il naso a qualcuno, visto il prezzo di vendita, ma d’altro canto era prevedibile per due ragioni:

Il design modulare delle cuffie consente di inviare solo le cuffie, risparmiando sui cuscinetti Come detto, i cuscinetti di ricambio vengono venduti a parte a ben 79€ l’uno

Al momento tuttavia nessun Apple Store ha ancora disponibilità di cuscinetti di ricambio; le cose probabilmente cambieranno nei prossimi mesi.

