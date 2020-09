AirPower, spunta un misterioso prototipo Apple

Giacomo Martiradonna,

Sul Web hanno fatto capolino un video e delle immagini che mostrerebbero un misterioso prototipo Apple; si tratta di un caricabatterie wireless magnetico, forse dedicato ad iPhone 12.

Il dispositivo è senza dubbio un caricabatterie senza fili nella forma d’un dischetto bianco che sta nel palmo della mano. Non è chiaro se si tratti del prototipo di un nuovo accessorio in arrivo, oppure di una unità di sviluppo destinata ai partner (dovessi azzardare, propenderemmo per quest’ultima ipotesi).

Qualcuno sostiene che ci possa essere una connessione con gli anelli magnetici individuati all’interno di alcuni iPhone 12, e che dunque possa in ultima analisi trattarsi di una variante mignon di AirPower, il caricabatterie senza fili di Cupertino annunciato anni fa e poi finito nel dimenticatoio.

Da quel che si capisce, in teoria dovrebbe trattarsi di un tappetino che “aggancia” magneticamente l’iPhone e lo allinea in modo perfetto per la ricarica wireless. L’allineamento dei dispositivi infatti rappresenta uno dei problemi principali delle attuali tecnologia di ricarica wireless, e forse sarà capitato anche a voi: se le spirali del powermat e del telefono non sono posizionate in modo opportuno, la ricarica non parte.

Ad ogni modo, non dovrebbe mancare troppo alla verità. Se tutto va come previsto, iPhone 12 dovrebbe essere lanciato con un evento ad hoc il mese prossimo. Dopodiché, ogni dubbio sarà finalmente spazzato via.