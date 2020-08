AirPower ci sarà, ma sarà “molto meno ambizioso”

Giacomo Martiradonna,

La buona notizia è che Apple non ha abbandonati i progetti di sviluppo di AirPower, il tappetino di ricarica wireless con la mela; inoltre potrebbe arrivare già quest’anno. La cattiva è che il progetto è stato fortemente ridimensionato rispetto ai piani iniziali.

Annunciato nel 2017 assieme ad iPhone X, doveva arrivare nel 2018, e avrebbe dovuto caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods a prescindere da come venivano posizionati, mentre sugli rispettivi schermi comparivano i livelli di carica. Invece poi non se ne è saputo più nulla.

I rumors non hanno mai dato per spacciato questo prodotto, e gli analisti hanno confermato addirittura la presenza di prototipi funzionanti in circolazione a Cupertino. Ora, a distanza di tre anni da quell’annuncio, si scopre che Apple “sta sviluppando una versione meno ambiziosa del caricabatterie wireless per iPhone.” Lo ha rivelato l’affidabile Mark Gurman.

I dettagli sono scarsi, ma pare che potremo dire addio alla ricarica simultanea di 3 gingilli; il problema infatti sta nelle spire di ricarica incompatibili con le richieste energetiche di iPhone e quelle di Apple Watch. Ecco perché i tappetini multi-dispositivo non supportano mai gli smartwatch, e se lo fanno hanno uno stand di ricarica dedicato.

Stando ai rumors di inizio anno (Ming-Chi Kuo docet), AirPower debutterà entro la fine del 2020, e potrebbe fare capolino già con iPhone 12 tra qualche settimana. Solo, non aspettatevi chissà che funzionalità avveniristiche: con ogni probabilità, sarà un banale tappetino bianco come ce ne sono già tanti in commercio.

AirPower: Specifiche & Prezzo

Le più recenti specifiche tecniche di AirPower indicavano:

Meno bobine (ricarica più lenta ma anche meno problemi di interferenze/riscaldamento)

Chip A11 per gestire il calore prodotto

Porta USB-C su lato destro

Il prezzo italiano di AirPower non sarà economico: secondo le voci di corridoio ammonterà a 319€.

