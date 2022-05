5 smartwatch come Apple Watch che costano pochissimo

Ecco i migliori smartwatch e smartband alternativi ad Apple Watch (e più economici) che vale la pena comprare nel 2022

È indubbio che Apple Watch sia lo smartwatch più sofisticato del mercato, e probabilmente è il prodotto più versatile per la maggior parte degli utenti. Ma non è una regola immutabile: dipende sempre dalle esigenze personali.

Lo smartwatch di Apple va benissimo se si ha un ecosistema con la mela dall’inizio alla fine, inclusa la domotica, e se ci si trova bene con Siri; inoltre è indicato per chi non ha problemi a ricordarsi di caricare il dispositivo ogni santo giorno.

Apple Watch tuttavia è controindicato per tantissimi altri utenti, come ad esempio:

Chi desidera o ha bisogno di un dispositivo da ricaricare non più di una volta ogni 10-15 giorni . Pensiamo agli utenti più pigri, agli sbadati ma anche alle persone anziane o con disabilità. Una ricarica giornaliera per alcuni è una tortura.

Chi ha un sistema di domotica alternativo a HomeKit.

Quanti odiano Siri (presente!) e preferiscono gli assistenti virtuali concorrenti.

(presente!) e preferiscono gli assistenti virtuali concorrenti. Chi ha casa piena di Amazon Echo e usa Alexa al posto di Siri.

Utenti che hanno bisogno di funzionalità molto light come leggere le notifiche e controllare la domotica.

Utenti con esigenze molto specifiche e che trovano poco preciso Apple Watch . Per esempio, per gli allenamenti con GPS e monitoraggio cardiaco, i Garmin sono decisamente superiori.

A chi non piace il design squadrato, ma preferisce uno smartwatch con forma rotonda.

E così via. A prescindere dal tipo di necessità che potreste avere, tuttavia, ci sono pochi prodotti in questo range che rispondono a rigidi requisiti di qualità, affidabilità e robustezza che un utente Apple si aspetta. Per questo, abbiamo scelto per voi le 5 alternative ad Apple Watch più interessanti del momento, a prezzi nettamente inferiori.

Xiaomi Watch S1

Elegante, stiloso, robusto, e con due cinturini: uno in gomma fluoro per tutti i giorni, e l’altro in pelle di qualità per fare serata. Xiaomi Watch S1 integra un Vetro zaffiro, Display AMOLED HD da 1,43″ con 60 Hz di frequenza di aggiornamento e telaio in acciaio inossidabile. Supporta 117 modalità di allenamento, e include un chip NFC per i pagamenti su MasterCard e GNSS dual band per il posizionamento satellitare (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS).

Ha una resistenza all’acqua di 50 metri di profondità, monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, rilevamento stress, esercizi di respirazione. La ricarica è wireless, e infine permette pure di effettuare chiamate telefoniche Bluetooth. L’assistente vocale predefinito è Alexa. Se non deve essere Apple Watch, che sia questa meraviglia qui.

Acquista Xiaomi Watch S1 a 212€

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart

Schermo AMOLED 49,.risoluzione 326 PPI, per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente. Tracciamento Sport con 30 modalità, monitoraggio del sonno, batteria da 14 giorni, e resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m. Per quel che costa, vince lui tra le smartband, anche perché ha un eccellente supporto software.

Acquista Xiaomi Mi Smart Band 6 a 36€

Amazfit A1823

Stiloso e elegante, include display sempre acceso, notifiche intelligenti, scocca impermeabile fino a 50 metri, 13 modalità sportive e un’eccezionale durata della batteria di 30 giorni su singola ricarica.

Acquista Amazfit A1823 a 35,99€

Amazfit GTS 2 Mini con Alexa

L’ultima versione dispone di Alexa integrata per effettuare traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. Vanta ben 68 Modalità Sportive 5 ATM di impermeabilità, e la batteria dura 14 giorni. Ovviamente dispone anche di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2 e monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress.

Acquista Amazfit GTS 2 Mini a 74,90€

Amazfit GTS Smartwatch

L’Amazfit GTS Smartwatch è un orologio Fitness impermeabile fino a 5 ATM con durata della batteria fino a 14 Giorni. Con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, a anche un design molto simile a Apple Watch, ma costa 10 volte meno.

Acquista Amazfit GTS Smartwatch a 59,90€