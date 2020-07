Apple Watch Series 5, problemi di batteria e spegnimenti improvvisi

Di Giacomo Martiradonna venerdì 31 luglio 2020

Alcuni utenti riferiscono problemi di batterie e spegnimenti improvvisi col proprio Apple Watch Series 5. Forse è un problema software.

Una fetta di utenza di Apple Watch Series 5 (non sappiamo ancora quanto ampia) segnala problemi di tenuta della batteria col proprio smartwatch. In alcuni casi, i livelli di carica scendono drasticamente e senza apparente motivo; in altri, il dispositivo si spegne completamente.

Stando alle testimonianze, alcuni Apple Watch segnalano livelli di batteria prossimi al 100% per mezza giornata, per poi piombare all'improvviso al 50% e spegnersi poco dopo. E se non lo si mette in carica, non c'è verso di farlo restare acceso, anche se continua a segnalare mezza batteria disponibile.

Se ne parla un po' ovunque sul Web, sia sui forum che sulle pagine di supporto ufficiale Apple. Proprio su queste ultime si legge la testimonianza di un utente che spiega:

Ho difficoltà con il mio Apple Watch‌ Series 5, acquistato 4 mesi fa: 1. Dopo una ricarica completa, l'indicatore di batteria resta bloccato al 100% per circa 4-9 ore.

2. Poi l'indicatore di batteria inizia a calare.

3. Quando l'indicatore dello stato di carica raggiunge circa il 15-33%, il dispositivo si spegne all'improvviso, senza alcun avviso di batteria scarica (cosa che dovrebbe accadere al 10%). Per farla breve, l'indicatore di carica della batteria non ci azzecca mai.

La buona notizia è che il fenomeno sembra piuttosto circoscritto, e comunque riguarda dispositivi ancora in garanzia, dunque Apple farà la sua parte.

Il problema si verifica sia con watchOS 6.2.6 che con watchOS 6.2.8, e in alcuni casi l'unica soluzione è consistita nel sostituire tout court l'orologio. Reset, abbinamenti e cancellazione dei quadranti, infatti, non sembrano sortire effetto.





