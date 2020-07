Come fare uno screenshot CarPlay su iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 21 luglio 2020

Ecco come registrare uno screenshot su iPhone dell'interfaccia CarPlay, quella che compare quando siete collegati al sistema di bordo.

Un lettore ci scrive chiedendoci se sia possibile -ed eventualmente come- scattare screenshot dell'interfaccia Apple CarPlay, da condividere sui social; cosa che, in tempi di Covid-19, può tornare utile per spiegare determinate funzionalità. A beneficio suo e di tutti gli altri, ecco la nostra risposta.

Non solo è possibile registrare la schermata di CarPlay, ma la procedura è sostanzialmente la stessa che conoscete già. In pratica è sufficiente fare così:





Connettete iPhone all'autoradio per avviare CarPlay



Aprite l'app la funzionalità che vi interessava fotografare con lo screenshot



Effettuate uno screenshot alla solita maniera, ovvero: sui dispositivi con Face ID, volume su e pulsante accensione; sui dispositivi con Touch ID, pulsante Home e pulsante di accensione.



Ciò farà sì che due screenshot vengano contemporaneamente salvati nel rullino del telefono: quello di CarPlay e quello della schermata di iPhone. Tutto qua. La contropartita è che non si può scattare solo uno screenshot dell'uno o dell'altro, quando l'interfaccia CarPlay -via cavo o Bluetooth- è attiva.



Acquista su Amazon: