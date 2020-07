Apple introduce Shopping con Specialist: ecco come funziona

Di admin giovedì 9 luglio 2020

Da oggi è possibile prenotare un appuntamento con uno specialista in Apple Store per effettuare acquisti. Ecco come funziona la novità di Apple.

La pandemia di COVID-19 ci sta spingendo a limitare il più possibile gli spostamenti ed evitare i luoghi affollati. Gli Apple Store stanno adottando da tempo anche in Italia tutte le misure di prevenzione e protezione, ma chi punta ad effettuare fisicamente un acquisto in negozio potrebbe essere costretto a fare la fila, a seconda dei momenti della giornata.

Apple ha deciso di ovviare a questo fastidio per i potenziali clienti introducendo una nuova opzione per gli acquisti in Apple Store. Shopping con Specialist è il servizio one-to-one che permette di prenotare un appuntamento con uno specialista in Apple Store per l'acquisto di un prodotto.

La novità è già disponibile anche in Italia e per approfittare fin da subito è sufficiente aprire l'app Apple Store e recarsi nella pagina del punto vendita in cui ci si vuole recare per effettuare l'acquisto.

Selezionando l'opzione Shopping con Specialist si potrà scegliere il prodotto che si intende acquistare - iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Accessori o altri prodotti - e indicare il giorno e lo slot orario in cui ci si recherà in Apple Store, evitando così possibili file ed avendo la certezza di avere uno specialista a disposizione per chiarire dubbi e ricevere consigli sull'acquisto.