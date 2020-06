iPad Pro, nuovo modello entro la fine dell'anno

Di Giacomo Martiradonna lunedì 29 giugno 2020

Chi attendeva un nuovo modello di iPad Pro sarà contento di sapere che presto ci saranno novità. Per iPad mini, invece, se ne riparla l'anno prossimo.

Buone notizie per chi attendeva un aggiornamento della linea iPad Pro. Apple ha infatti in programma di lanciare nuovi modelli entro la fine dell'anno; per iPad mini, invece, l'attesa sarà un po' più lunga.

In una nota riservata agli analisti e diffusa da MacRumors, Ming-Chi Kuo -una delle voci più affidabili per quanto concerne i piani della mela- rivela che un nuovo iPad da 10.8" dovrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno in corso; seguito da un iPad mini da 8.5" nella prima metà del 2021.

A onoro del vero, l'analista non si sofferma a spiegare che questo modello da 10.8 costituisca un'evoluzione dell'attuale Pro da 10.2" o dell'iPad Air da 10.5"; sul mini, invece, non dovrebbero esserci dubbi.

Entrambi i nuovi tablet, in ogni caso, dovrebbe includere il nuovo caricabatterie da 20W di cui abbiamo parlato ieri e che probabilmente invece non sarà incluso nella confezione di iPhone 12.



