watchOS 7: compatibile solo con Apple Watch Series 3 e successivi

Di Giacomo Martiradonna martedì 23 giugno 2020

A differenza di iOS 14, watchOS 7 non potrà essere installato su dispositivi molti vecchi. Sarà compatibile con Apple Watch Series 3 e versioni successive.

Mentre con iOS 14 Apple è stata particolarmente clemente, consentendone l'installazione addirittura sull'iPhone SE originale, la stessa cosa non può essere detta per watchOS 7. La prossima versione del sistema operativo dedicato agli Apple Watch, infatti, sarà molto più stringente in termini di hardware.

È ufficiale. watchOS 7 supporta i seguenti modelli di orologio Apple:





Apple Watch‌ Series 3



Apple Watch‌ Series 4



Apple Watch‌ Series 5 e successivi



Restano dunque formalmente esclusi Apple Watch‌ Series 1 e Apple Watch Series 2. Ma c'è di più e di peggio: non tutte le feature infatti saranno disponibili su tutti i modelli. Tradotto in soldoni, Apple Watch Series 3 è il nuovo iPad 2: formalmente potete aggiornarlo, ma di fatto non godrete di nessuna nuova feature.



