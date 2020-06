WWDC 2020: scaletta degli eventi e come seguire il Live

Di Giacomo Martiradonna venerdì 12 giugno 2020

Apple ha pubblicato la scaletta completa degli eventi in programma per il WWDC 2020 che parte il 22 giugno. Dirette streaming, seminari online e molto altro.

Per Cupertino è il "WWDC più grande di sempre", e in un comunicato stampa rilasciato nelle scorse ore spiega come si dipanerà la prossima conferenza degli sviluppatori Apple che si terrà tra due settimane.

Il WWDC 2020 sarà l'occasione per presentare al mondo le versioni preliminari dei nuovi sistemi operativi per iPhone, Mac e gli altri dispositivi con la mela. E ora, possiamo finalmente farci un'idea più precisa di cosa ci aspetta.

Fino all'anno scorso, i keynote si tenevano allo Steve Jobs Theater, e i biglietti per presenziare -benché carissimi- venivano letteralmente presi d'assalto, tant'è che Apple ha dovuto istituire una lotteria d'assegnazione. Stavolta, invece, sarà tutto virtuale. La scaletta prevede i seguenti highlight:





Keynote Introduttivo: In cui vengono annunciate le ultime innovazioni e gli aggiornamento software. 22 giugno 10.00 PTD (19.00 ora italiana, n.d.A.).

Stati Generali delle Piattaforme: Uno sguardo da vicino agli ultimi avanzamenti tecnologici sulle nostre piattaforme. 14.00 PDT.

Nuovo Forum per Sviluppatori: Connettiti con oltre 1.000 ingegneri Apple e apprendi direttamente dagli esperti. Redesign completo atteso per il 18 giugno.

Sessioni con Oltre 100 Ingegneri: Scopri le nuove tecnologie e i princìpi del design per la prossima generazione di app. Dal 23 al 26 giugno.

Laboratori 1 a 1: Richiedi un appuntamento per ottenere guida nell'implementazione delle nuove feature. Dal 23 al 26 giugno.

Swift Student Challenge: Celebriamo assieme l'incredibile talento nella programmazione degli studenti di tutto il mondo. I vincitori saranno annunciati il 16 giugno.



Ovviamente, a esclusione del keynote introduttivo, tutto il resto è dedicato agli sviluppatori iscritti al programma; lo streaming dell'evento sarà liberamente accessibile però sull'app Apple TV, sul sito Apple e su YouTube. Oltre ovviamente al consueto Live Blogging di Melablog a cui siete tutti invitati.

Stando alle voci ufficiose, però, l'occasione sarà usata anche per presentare importanti novità a livello hardware: nuovi iMac 27" completamente riprogettati, ad esempio, ma anche l'attesissimo Mac con processore ARM. Meno 10 giorni alla verità. Ci vediamo su queste pagine alle 19.00 del prossimo 22 giugno.