Apple Magic mouse: 3 offerte imperdibili

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 20 maggio 2020

Su Amazon pioggia di sconti per Magic Mouse (originali e non). Ecco le migliori offerte per i dispositivi di puntamento su Mac.

Su Amazon, il Magic Mouse di Apple, in bianco o nero, è venduto a un prezzo irrinunciabile. E per l'occasione, vi segnaliamo anche un prodotto non originale a un prezzo molto vantaggioso e con prestazioni molto ragionevoli per quel che costa. Ecco i super sconti Amazon di oggi.

Il Magic Mouse 2 vanta una batteria integrata ricaricabile, il che si traduce in un dispositivo di puntamento più leggero rispetto alla precedente generazione, e dotato d'una base d’appoggio ancora più stabile e con meno attrito.

Dispone di una superficie Multi-Touch che permette di scorrere le pagine, passare da un'app all'altra, e infine sfogliare i documenti. Si configura in modo automagico al Mac, semplicemente facendo uno o due clic, e inoltre si spegne da solo quando non lo usate. È compatibile con MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, e Mac mini.

Acquista su Amazon:



Apple Magic Mouse 2 Bianco a 79€ invece di 85€



Apple Magic Mouse 2 - Grigio Siderale a 87,36€ invece di 99€



Zerodate Mini Mouse Portatile Ultra Sottile e ricaricabile con Touch Magic e Bluetooth 5.0 a 24,99€