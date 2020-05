iMessage, modificare messaggi inviati: feature in arrivo?

Di Giacomo Martiradonna lunedì 4 maggio 2020

Prima o poi potremmo finalmente modificare i messaggi iMessage inviati. È una delle novità mostrate in un nuovo brevetto Apple.

È il sogno di tutti gli utenti da tempo immemorabile, e potrebbe presto diventare realtà. Modificare o cancellare gli iMessage inviati è la novità più interessante di un brevetto di Cupertino comparso sul Web.

Lo U.S. Patent and Trademark Office ha pubblicato un nuovo documento di Cupertino che mostra una nuova versione di iMessage dotata di funzionalità avanzate, tra cui:



Messaggi in evidenza



Messaggistica privata



Visione sincronizzata dei contenuti tra diversi utenti



Traduzione in lingue straniere



Raggruppamento messaggi



A cui si aggiungono migliorie delle funzionalità esistenti, tipo i pagamenti Apple Pay via iMessage, gli effetti tutto schermo e i balloon di visualizzazione.

Ma la novità più intrigante è sicuramente la cosiddetta "interfaccia di modifica degli iMessage"; un termine tecnico per indicare molto banalmente una nuova opzione per inviare "una versione emendata di un messaggio" e che funziona così: si preme a lungo su un iMessage, e si sceglie il tasto "Modifica." Poi, basta immettere il nuovo testo, e dare conferma, e il gioco è fatto.

Ovviamente si tratta di un brevetto, e non è scontato che la cosa venga implementata per davvero. Ma vista la concorrenza nel settore della messaggistica (con Telegram che fa questo e molto di più) e l'evidente popolarità di cui godrebbe una novità simile, non ci sorprenderebbe se Apple dovesse decidere di lanciarla con iOS 14. Voi che idea vi siete fatti? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.