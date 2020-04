Nuova Magic Keyboard per iPad Pro: recensione della tastiera con trackpad

Di Giacomo Martiradonna lunedì 27 aprile 2020

La nuova Magic Keyboard con trackpad per iPad Pro è un salto in avanti per quanto concerne usabilità e robustezza. Ma costa cara, ed è anche piuttosto pesante.

Non chiamatela solo "tastiera per iPad." L'intero concetto è stata rivisto da zero per rendere unica -e davvero proficua- l'esperienza utente che, dunque, è diversa da quella che avreste su un computer tradizionale.

Innanzitutto c'è l'aggancio magnetico ad iPad Pro che sostiene e mantiene sospeso il display attraverso un sistema a inclinazione libera che permette di regolare l’angolo di visione fino a 130°. La tastiera inoltre non ha compromessi, né nelle misure (che sono standard) né nelle feature: meccanismo a forbice, escursione di 1mm, retroilluminazione. Il trackpad non sarà ampio come quello dei Mac, ma permette di fare clic ovunque (a differenza di prodotti omologhi, tipo Logitech); la porta USB-C invece permette di caricare l’iPad Pro senza occupare l’USB-C su iPad Pro, il che significa che resta libera per collegare accessori, dischi esterni e monitor. Infine, quando la Magic Keyboard è agganciata e chiusa, i microfoni di iPad Pro vengono fisicamente scollegati, il che conferisce una sicurezza aggiuntiva.

Un'esperienza Riprogettata

La Magic Keyboard, spiega Apple "sfrutta appieno le caratteristiche distintive dell’esperienza d’uso di iPadOS. Quando l’utente sposta il dito sulla superficie del trackpad integrato, il puntatore si trasforma con eleganza per evidenziare gli elementi dell’interfaccia. E con i gesti Multi-Touch sul trackpad è possibile navigare l’intero sistema operativo in modo facile e veloce senza che l’utente debba mai alzare la mano dalla superficie. Il supporto per trackpad in iPadOS funziona alla grande con le app che i clienti usano ogni giorno. Scrivere e modificare il testo è un gioco da ragazzi in Pages e Note, lavorare con più oggetti in Keynote è più facile che mai, e i livelli di precisione aggiunti permettono di creare e organizzare in tutta semplicità anche i fogli di calcolo più grandi in Numbers."

Chi l'ha usata racconta di un'esperienza di digitazione e navigazione dell'interfaccia incredibilmente fluida, naturale e ottimizzata. Tutte le recensioni, in altre parole, sono entusiastiche, ma c'è un ma.

Principalmente, parliamo del prezzo che nel nostro paese parte da 339€ ma che arriva a 399€ per il modello da 12,9"; se si aggiunge pure il costo di un iPad Pro si arriva facilmente al prezzo di un MacBook Pro che però è un vero computer con tutti i fronzoli.

Inoltre, come già detto, il trackpad è piccolino e anche il peso della tastiera non è irrilevante: parliamo di 1.351 grammi per la combo iPad+tastiera, che è più dei 1.290 grammi del MacBook Air 13" e molto prossimo ai 1.370 grammi del MacBook Pro 13". Ma se si ha bisogno di portabilità estrema, e iOS risulta sufficiente a rispondere alle proprie necessità, iPad Pro + Magic Keyboard è probabilmente una delle soluzioni più tecnologicamente avanzate, belle da vedere e facili da usare che il mercato abbia da offrire.

Acquistare Magic Keyboard

Su Amazon sono disponibili le tastiere per iPad Pro per tutti i modelli, assieme ad altri analoghi della concorrenza, con consegna gratuita e disponibilità immediata: