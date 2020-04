iPhone 9, ora conosciamo anche il nome del nuovo modello

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 aprile 2020

Il successore di iPhone SE è imminente. È già in pre-vendita su un e-commerce cinese, mentre un gestore mobile si lascia scappare il nome ufficiale: iPhone 9.

Se ci fossero ancora dubbi sul lancio di iPhone 9, il successore di iPhone SE, ecco un paio di novità che vi daranno il polso della situazione. Da una parte, il dispositivo è già in pre-vendita, e dall'altra invece è stato allegramente menzionato sul sito di un importante gestore telefonico statunitense.

È assodato che non ci sarà un evento speciale, ma questo non significa che la mela non si inventerà qualcosa per dare risonanza all'arrivo del nuovo iPhone 9. Forse ci sarà una diretta streaming, o forse un semplice comunicato stampa, va' a sapere. Di sicuro, manca pochissimo al lancio.

E oggi lo confermano nuovamente due piccole ma interessanti novità. Da una parte l'e-commerce cinese JD.com ha messo già in pre-vendita il nuovo modello, identificato dall'immagine tease di un telefono sotto un drappo rosso. Segno che presto sarà disponibile attraverso i canali retail del gruppo.

Nel mentre, negli USA, Verizon si è lasciata sfuggire il nome "iPhone 9" all'interno della nuova pagina della permuta. È il testo che trovate qui di seguito.

E questa è solo l'ennesima conferma di quel che i rumors anticipavano da mesi, e che ora appare imminente: Apple sta per lanciare un nuovo smartphone con display LCD da 4.7", pulsante Home fisico con Touch ID, processore A13 Bionic, 3GB of RAM, e tagli di memoria da 64GB a 256GB. Per i prezzi italiani, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento.

