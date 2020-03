App Store e Musica, 10% di credito in più se ricaricate ora

Di Giacomo Martiradonna martedì 24 marzo 2020

Una nuovo promo consente di ottenere il 10% di credito bonus se ricaricate il vostro ID Apple. Ecco funziona.

In questi giorni, chi ricarica il proprio Apple ID riceve in regalo il 10% in più da utilizzare per app, musica, libri, acquisti In-App e tutto il resto. L'accredito è istantaneo e automatico.

Chi aggiunge 10€ sul proprio ID Apple, se ne ritroverà 11; ci invece carica 100€, riceverà in omaggio 10€. E così via, fino a un massimo di 300€. La promozione scadrà il prossimo 3 aprile quindi, se avevate degli acquisti da fare sul bazaar del software di Cupertino, questo è il momento di muoversi.

Potete ricaricare il vostro account con carta di credito (vostra, o del responsabile In Famiglia), direttamente su Mac, iPhone o iPad. La procedura cambia lievemente a seconda del dispositivo usato. Su iOS:





Aprite App Store



Toccate la vostra foto profilo in alto a destra



Toccate Aggiungi credito all’ID Apple



Selezionate l’importo che volete aggiungere



Toccate Avanti in alto a destra



Confermate il pagamento con Touch ID, Face ID o password iCloud



Su macOS:





Aprite App Store



Toccate la vostra foto profilo in basso a sinistra



Toccate Aggiungi credito all’ID Apple



Fate clic su Visualizza informazioni in alto a destra



Immettete la vostra password



Fate clic su Aggiungi credito all’ID Apple



Selezionate l’importo che volete aggiungere



Fate clic su Avanti



Confermate il pagamento con Touch ID o password iCloud



E ora buon divertimento con lo shopping virtuale. E non finiteli tutti subito.