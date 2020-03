Cinturini Apple Watch: i 5 più fashion

Di Lucia Resta sabato 7 marzo 2020

I cinque cinturini Apple Watch più fashion per gli amanti della moda e degli outfit chic, da sfoggiare al polso ogni giorno o nelle occasioni più glamour.

Tra i cinturini Apple Watch più fashion c'è davvero l'imbarazzo della scelta: se ne possono scegliere per le occasioni speciali o da indossare ogni giorno a seconda del nostro umore e dell'outfit a cui lo vogliamo indossare. Ci permettono di rendere lo smart watch un accessorio che esprime al meglio la nostra personalità e ci consentono anche di integrarlo alla perfezione con il resto del nostro abbigliamento, senza farlo sembrare un pugno in un occhio, visto che le dimensioni dell'Apple Watch renderebbero complicato farlo sembrare un accessorio elegante con un cinturino troppo semplice.

Vediamo allora una selezione di cinturini Apple Watch particolarmente alla moda, che possono essere abbinati con molta semplicità a qualsiasi tipo di outfit, dando un tocco di eleganza o di eccentricità a seconda di quale sia la nostra intenzione quando scegliamo come vestirci. Alcuni cinturini tra quelli scelti sono particolarmente indicati per occasioni speciali come cene o feste serali, mentre altri sono caratterizzati da un'eleganza semplice e lineare che ci permette di indossarli tutto il giorno, anche a lavoro e nel tempo libero.

I cinturini Apple Watch più fashion

Partiamo dal modello Tasikar per Cinturino Apple Watch 42mm 44mm che è compatibile con Apple Watch Serie 5 Serie 4 Serie 3 Serie 2 Serie 1. È disponibile nei colori oro, argento e nero, ma di certo il primo è quello che risulta più alla moda ed è particolarmente indicato per chi ha nostalgia del Rolex. È in acciaio inossidabile ed è resistente alla corrosione e all'usura, non si arrugginisce, inoltre è facile da montare. Le dimensioni sono regolabili ed è adatto sia agli uomini, sia alle donne. Il prezzo è di 25,99 euro.

Sempre per chi ama essere alla moda, ma con semplicità, ecco il modello Moukou 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm per Apple Watch Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5Nike+, Sport Edition. Ha la fibbia magnetica regolabile ed anche questo disponibile in tre colori: rose gold, ero e light gold. È molto comodo e resistente, in acciaio Inox e costa solo 10,99 euro.

Per chi preferisce la pelle, c'è il cinturino in pelle di Fullmosa per Apple Watch 38mm iWatch Serie 5/4/3/2/1, Nike +, Sport Edition. Si può scegliere tra diverse misure: 38 mm, 40 mm, 42 mm e 44 mm. Si può scegliere tra diverse fantasie, da quelle floreali, particolarmente adatte per la primavera, a quelle dai colori vitaminici, ideali per l'estate, fino ai modelli più adatti per l'inverno. Questi cinturini, a differenza degli altri che abbiamo visto in precedenza, non si possono bagnare. Il prezzo è di 16,99 euro.

Vediamo ora un modello molto alla moda e water resistant, perfetto per tutte le occasioni perché è caratterizzato da una eleganza semplice e lineare. È il cinturino per Apple Watch 40mm/44mm in Acciaio Inossidabile di NotoCity ed è disponibile nei colori argento, oro rosa e oro. È compatibile con iWatch Series 4/3/2/1. È molto facile da montare, la fibbia ha un ciondolo, il prezzo è di 18,14 euro e si può scegliere tra le misure 38 mm/40 mm e tra 42 mm/44 mm.

Infine ecco un modello simile al precedente, ma più indicato per un'uscita serale. È il modello di Supore per Apple Watch 38 mm 40 mm 42 mm 44 mm, compatibile con iWatch Series 4/3/2/1. È in acciaio inossidabile e caratterizzato da una catena elegante con pulsante a scatto e chiusura con coulisse, anche questo ha un ciondolo, mentre la zona più estesa è decorata con glitter e se ne possono scegliere i vari colori. Ci sono diverse combinazioni di cinturino e glitter, per esempio nero e argento, oro rosa e argento e oro rosa sia la parte in acciaio sia quella glitterata. Inoltre ci sono anche altre versioni senza glitter. Il prezzo è di 15,99 euro e si può acquistare anche con Prime, quindi con spedizione rapida e senza costi aggiuntivi.