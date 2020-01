iPhone XS Max in offerta su Amazon: 359 euro di sconto!

Di Daniele Particelli lunedì 27 gennaio 2020

Ecco un'offerta da non perdere: l'iPhone XS Max, non più venduto ufficialmente da Apple ma ancora disponibile presso una serie di rivenditori autorizzati, è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: 929,48 euro, con uno sconto di ben 359,52 euro.

Lanciato ufficialmente nel settembre 2018 e andato a sostituire l'iPhone X immesso sul mercato l'anno precedente, iPhone XS e iPhone XS Max sono ancora oggi dei dispositivi di altissimo livello con doppia fotocamera principale da 12 MP Grandangolo (ƒ/1.8) e Teleobiettivo (ƒ/2.4) e Flash Quad-LED True-Tone e in grado di realizzare video in 4K e 60fps.

La versione proposta in offerta su Amazon è quella con display Super Retina (OLED) da 6,5" e 64GB di spazio di archiviazione e colorazione grigio siderale. L'offerta, però, è estesa anche alle altre colorazioni: quella argento è in sconto a 906,09 euro (-30%), mentre quella oro è scontata soltanto di 18,44 euro.

Di seguito, invece, le offerte per gli altri tagli di memoria:

Se, invece, preferite la versione con display Super Retina HD da 5,8", l'iPhone XS, ecco tutti i modelli in offerta:

Trattandosi di dispositivi non più prodotti da Apple, queste offerte sono da considerarsi fino ad esaurimento scorte.