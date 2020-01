Apple annuncia la Nightmode Challenge per iPhone 11

Di Giacomo Martiradonna giovedì 9 gennaio 2020

Appassionati di fotografia, professionisti e semplici amatori, Apple vi chiama a raccolta con un nuovo concorso dedicato alla modalità Notte di iPhone 11 e 11 Pro. Premi in denaro e visibilità.

Nightmode Challenge è il nuovo contest di Cupertino che premierà gli scatti più belli effettuati in modalità Notte attraverso iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Non ci sono costi, e tutti possono partecipare: basta inviare ad Apple le vostre foto notturne più belle.

La modalità Notte si attiva da sé ogni volta che aprite l'app Fotocamera in ambienti scarsamente illuminati; l'attivazione viene confermata da un'iconcina gialla ad hoc che può essere toccata per regolare l'esposizione.

"iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max" si legge nel comunicato, "offrono un’esperienza fotografica che non ha uguali e introducono grandi miglioramenti nella fotocamera più popolare al mondo. Il rivoluzionario sistema a doppia fotocamera di iPhone 11 e quello a tripla fotocamera di iPhone 11 Pro, entrambi perfettamente integrati in iOS 13, offrono nuovi strumenti potenti e intuitivi che permettono a chiunque di fare foto da professionista. Tutti i modelli di iPhone 11 hanno un nuovo sensore grandangolare con il 100% di Focus Pixels che attiva la modalità Notte permettendoti di farti fare quel che prima non era possibile su un iPhone: ottenere grandi foto in ambienti chiusi o all’aperto, anche con poca luce. A tutto questo si aggiungono una nuova fotocamera con ultra-grandangolo, lo Smart HDR di nuova generazione e una modalità Ritratto migliorata."

Avete tempo fino al 29 gennaio 2020 per inoltrare i vostri capolavori, dopodiché una giuria selezionata valuterà il materiale per poi proclamare le cinque immagini vincitrici il prossimo 4 marzo. Le foto prescelte compariranno poi in una galleria su Apple Newsroom, sul sito Apple e sul suo account Instagram. Potranno anche essere esposte in campagne digitali, negli Apple Store, su cartelloni pubblicitari o in occasione di esposizioni di terze parti.

Ovviamente, a tutti i vincitori verrà riconosciuto un diritto di licenza per l’utilizzo delle loro foto sui canali marketing Apple. Gli autori manterranno tutti i diritti sulle foto, tuttavia -inviandola- concederanno ad Apple una "licenza di un anno a titolo gratuito, internazionale, irrevocabile e non esclusiva per poter utilizzare, modificare, pubblicare, mostrare, distribuire, creare opere derivate e riprodurre la foto su Apple Newsroom, apple.com, gli account Twitter di Apple, l’account Instagram di Apple (@apple), negli Apple Store, su cartelloni pubblicitari, su Apple Weibo e Apple WeChat, e in occasione di esposizioni pubbliche di terze parti e di qualsiasi esposizione interna di Apple. Tutte le fotografie riprodotte includeranno i crediti al fotografo." Alla mela viene inoltre concesso anche "l’uso commerciale esclusivo della foto per tutta la validità della licenza."

Per partecipare esistono due modi:





Utilizzando l'hashtag #ShotoniPhone e #NightmodeChallenge su Twitter e Instagram, oppure #ShotoniPhone# e #NightmodeChallenge# su Weibo



Inviando l'originale in alta risoluzione a shotoniphone@apple.com utilizzando il formato "nome_cognome_nightmode_modellodiiPhoneusato"



L'ultimo concorso del genere risale all'anno scorso, grossomodo sempre in questo periodo. E in bocca al lupo a tutti.